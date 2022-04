"Les joueurs qui pleurnichent enlèvent tout le plaisir aux fans": Jan Vertonghen veut changer les règles du foot

Jan Vertonghen estime que les grossiers plongeons pour simuler une faute et que les joueurs pleurnichent sans cesse enlève tout le plaisir aux supporters. Le défenseur du Benfica s'est exprimé sur les réseaux sociaux jeudi soir à l'issue d'un duel en Coupe du Portugal entre Porto et le Sporting du Portugal.

Du temps de jeu effectif

Jan Vertonghen a ainsi interpellé la FIFA, la fédération internationale de football, proposant l'instauration d'une règle de "2x 30min (de jeu effectif) et un chrono visible qui s'arrête (lors de chaque arrêt de jeu) et des cartes rouges pour les plongeons". Détenteur du record de sélections internationales avec les Diables Rouges, Jan Vertonghen 35 ans dimanche, a estimé que le "football doit évoluer au plus vite vers du temps de jeu effectif. Les équipes qui tirent profit des plongeons incessants et des pleurnicheries enlèvent tout le plaisir aux supporters qui veulent voir un bon match de foot pas une pièce de théâtre."