Tour des Alpes: le retour de Pinot, le sacre de Bardet

Romain Bardet a remporté vendredi le Tour des Alpes, grâce à un joli coup dans l'ultime ascension de la dernière étape, remportée à Lienz (Autriche) par Thibaut Pinot, qui a ainsi mis fin à trois années de disette.

A deux semaines du départ du Tour d'Italie, Bardet, 31 ans, devient le troisième Français victorieux dans cette course à étapes à cheval entre l'Italie et l'Autriche, après Luc Leblanc en 1997 et Thibaut Pinot en 2018, un an avant son succès au Tourmalet en juillet 2019 dans le Tour de France, son dernier succès jusqu'à ce jour.

Au classement général, Bardet devance Michael Storer (Groupama FDJ) de 14 secondes et son coéquipier Thymen Arensman de 16 secondes.

En embuscade dans le peloton, Bardet a contrôlé son adversaire direct, l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain) maillot vert de leader depuis deux jours, avant de le lâcher irrémédiablement dans le final pour effacer ses deux secondes de retard au départ de l'étape.

"Je suis vraiment très heureux de cette victoire, surtout de la manière. Je suis fier de notre équipe. Ca fait deux années de développement et tout le monde a adhéré au projet. D'ailleurs on avait beaucoup roulé ensemble avec Thymen (Arensman) cet hiver. Quand j'ai vu qu'on était ensemble dans ce petit groupe de trois devant le peloton à la fin, je me suis dit +C'est bon, ils ne vont plus nous revoir+. Et Thymen a super bien joué son rôle" a commenté le grimpeur à l'arrivée.

Bilbao n'a franchi la ligne que 40 secondes derrière Bardet et se voit même privé de podium.

Pinot, lui, a pris sa revanche sur le cruel scénario de jeudi, quand le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) l'avait déposé dans le dernier kilomètre, en s'imposant au sprint devant l'Espagnol David de La Cruz (Astana).

"C'est un gros soulagement pour moi de gagner, en plus sur le Tour des Alpes qui est mon épreuve favorite. Regagner ici, c'est quelque chose de très fort pour moi" a déclaré à l'arrivée Pinot, 31 ans, sur Eurosport.

"Aujourd'hui j'avais la rage. Même s'il pleuvait, je la voulais celle-là, et je savais que j'avais des super jambes" a-t-il aussi ajouté au micro de la chaîne L'Equipe.

Echappés dès les premiers kilomètres avec une douzaine de coureurs, dans de redoutables conditions météo mêlant vent et pluie, Pinot et de La Cruz ,très à l'aise dans la descente du Banneberg, se sont ensuite détachés pour se retrouver "Mano a Mano" jusqu'à la ligne d'arrivée, jamais repris par le groupe de poursuivants qui s'est étiolé au fur et à mesure des difficultés.