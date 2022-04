WRC - Rallye de Croatie - Kalle Rovanperä accroit son avance, Thierry Neuville remonte à la 2e place

(Belga) Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) survole le rallye de Croatie, troisième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), après la première journée vendredi à Zagreb. Thierry Neuville (Hyundai) est lui remonté à la deuxième place après avoir écopé d'une pénalité lors de la première boucle.

Déjà largement en tête après la première boucle de quatre spéciales vendredi matin, Rovanperä a encore augmenté son avance en tête en remportant l'ES5, l'ES6 et l'ES7. Thierry Neuville a lui signé le scratch lors de l'ES8, la dernière spéciale de la journée, devant le Finlandais. Au classement du rallye, l'actuel leader du championnat du monde compte déjà 1:04.0 d'avance sur Thierry Neuville qui est remonté à la 2e place. Le Saint-Vithois avait connu une mésaventure lors de la première boucle. Il avait dû pousser sa voiture suite à un problème mécanique après le point du temps scratch et la zone d'assistance perdant 4 minutes dans l'aventure et écopant d'une pénalité de 40 secondes. Il avait alors glissé à la 4e place. L'Estonien Ott Tänak, équipier de Neuville chez Hyundai, prend, lui, la troisième place à 1:23.3 de Rovanperä Samedi, deux boucles de quatre spéciales sont encore au programme. Le rallye de Croatie se termine dimanche par une dernière boucle de quatre spéciales.