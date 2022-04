Scooore Super League - Anderlecht bat le Standard dans le Clasico et est à un point du titre

(Belga) Anderlecht s'est imposé 2-0 face au Standard pour la 7e journée des Playoffs 1 de la Scoore Super League, le championnat de Belgique de football féminin, vendredi. Un succès qui permet aux Bruxelloises de faire un grand pas vers un 9e titre de championne de Belgique, le 5e de suite.

Les Anderlechtoises faisaient la différence en première période avec un premier but inscrit par Charlotte Tison (24e). Peu avant le repos, Sarah Wijnants doublait la mise pour les Mauves. En seconde période, les joueuses de Johan Walem géraient leur avance tandis que le Standard était réduit à dix après l'exclusion de Marinucci (53e). Au classement, Anderlecht conforte sa première place avec 38 points, soit huit de plus qu'Oud-Heverlee Louvain, deuxième. Si les Bruxelloises ne s'inclinent pas mercredi contre OHL, elles seront sacrées championnes de Belgique pour la 5e fois de suite, la 9e au total. En Playoffs 2, le Femina White Star s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Charleroi. Au classement, le White Star est 9e avec 10 points, quatre de plus que Charleroi qui ferme la marche. La Gantoise domine les Playoffs 2 avec cinq victoires en autant de rencontres et totalise 30 points. (Belga)