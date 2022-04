Eredivisie - Le FC Volendam retrouve l'élite treize ans plus tard

(Belga) Le FC Volendam a validé vendredi sa montée en Eredivisie la saison prochaine après sa victoire 1-2 sur le terrain de Den Bosch.

Josh Flint (21e) et l'ancien joueur de Zulte Waregem Robert Mühren (30e) avaient mis Volendam sur du velours avant que Sebastiaan van Bakel ne réduise la marque en fin de match. Volendam n'avait évolué dans l'élite du football néerlandais depuis la saison 2008-2009. Avec 74 points, sept de plus que le FC Eindhoven, 3e, le club est assuré de terminer aux deux premières places de la D2 néerlandaise qui offrent un accès direct à l'Eredivisie. Le FC Emmen avait aussi déjà validé sa promotion. Avec six points d'avance sur Volendam à deux journées de la fin du championnat, Emmen n'aura besoin que d'un point lors de la prochaine rencontre pour s'assurer du titre. (Belga)