WRC - Rallye de Croatie - La 9e spéciale neutralisée, Thierry Neuville encore pénalisé

(Belga) La 9e épreuve spéciale du Rallye de Croatie, la première de la journée, a été neutralisée, samedi matin, à la suite d'une sortie de route du Suédois Oliver Solberg (Hyundai), sans gravité pour l'équipage, alors que le Finlandais Kalle Rovanperä était toujours en tête.

Thierry Neuville (Hyundai) venait de signer le meilleur temps provisoire et Rovanperä n'a pas pu terminer cette ES9, suite à la décision des organisateurs. Un temps forfaitaire lui sera attribué, sauf si la spéciale est annulée. Thierry Neuville a été pénalisé d'une minute pour excès de vitesse, vendredi soir, lors d'une réunion tardive des commissaires, et avait rétrogradé de la 2e à la 4e place du classement, à deux minutes de Rovanperä, avant de démarrer cette 2e journée. Il avait roulé à 156km/h dans une portion limitée à 80km/h. Le pilote germanophone avait déjà écopé de 40 secondes de pénalité la veille pour avoir pointé avec quatre de minute de retard après l'arrivée de l'ES4. Victime d'un problème d'alternateur, sa Hyundaï était en panne et a dû être poussée jusqu'à la zone d'assistance. Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe devront en outre prester deux jours de peine de travail durant l'année et payer une amende de 1.900 euros. (Belga)