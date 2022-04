Alerte à la bombe chez Harry Maguire: voici ce que réclame l'auteur des menaces

Les critiques sur les performances décevantes d'Harry Maguire ont pris une tournure glaçante mercredi lorsque le capitaine de Manchester United a reçu une alerte à la bombe chez lui.

C'est via un mail envoyé à l'agent du joueur qu'un détraqué à menacé Maguire. La menace a été prise très au sérieux et The Sun explique que le joueur a quitté directement le centre d'entraînement de son club après avoir appris la nouvelle pour prévenir sa femme et ses filles et les mettre en sécurité.

La police a fouillé la maison à la recherche des bombes supposées mais n'a rien trouvé malgré la présence de chiens renifleurs.

Au fil que l'enquête de la police se poursuit sur ses menaces, des éléments fuitent dans la presse. Ainsi, The Sun révèle que l'auteur des menaces imposait à Maguire de quitter ManU dans les 72h sous peine de faire exploser sa maison avec trois bombes.

Le capitaine enchaîne les prestations décevantes voire grotesque avec son club et de nombreux supporters aimeraient le voir quitter le club, mais là une limite non acceptable a été franchie.