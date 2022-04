F1 Emilie-Romagne: George Russell le plus rapide des seconds essais libres

(Belga) George Russell a réalisé le meilleur temps de la deuxième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit d'Imola, en Italie.

Le Britannique de Mercedes a bouclé les 4,909 km du circuit Enzo et Dino Ferrari en 1:19.457, devançant de 81/1000e le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et de 283/1000e le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Viennent ensuite le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à 535/1000e, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) à 717/1000e, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 801/1000e et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 914/1000e. A 16h30 se tiendra la course sprint, avec Verstappen en pole, qui déterminera la grille de départ du Grand Prix, programmé dimanche à 15h00. Cette course sprint, sur 100 km, attribuera des points aux huit premiers (de 8 pour le premier à 1 pour le huitième). Leclerc trône en tête du championnat avec 71 points devant Russell (37) et Sainz (33). (Belga)