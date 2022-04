"Irréel", "alien", "masterclass", "artiste" : Kevin De Bruyne offre encore un assist absolument MAGISTRAL (vidéo)

Manchester City poursuit son duel à distance avec Liverpool pour la tête de la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola affrontent Watford en ce moment. A la pause, les Skyblues mènent 3-1 grâce à un doublé de Gabriel Jesus et un but de Rodri. Hassane Kamara a marqué le but de Watford.

Le deuxième but de Jesus est venu des pieds de Kevin De Bruyne. Notre Diable Rouge a sorti une passe dont lui seul a le secret et qui a choqué tous les observateurs du match.

Isolé sur le côté droit, De Bruyne n’aura eu besoin que d’un coup d’œil pour envoyer une merveille de centre sur la tête de Gabriel Jesus.

Les commentaires sur les réseaux sociaux sont dithyrambiques : un alien pour certain, il est irréel et ses passes sont impeccables pour d’autres. Un internaute assure qu’il est bien plus fort qu’Özil ne l’était à son meilleur niveau. Un autre déclare même que "si le trophée du Joueur de l’année n’était pas décerné sur base des statistiques, De Bruyne doit le gagner pour la 3e année de suite."

En seconde mi-temps, KDB a délivré un deuxième assist pour Jesus qui inscrit un quadruplé dans cette rencontre, après avoir transformé un penalty quatre minutes plus tôt. Le score étant de 5-1, Pep Guardiola a décidé de faire sortir son maître à jouer à la 57e minute pour le laisser se reposer en vue du choc contre le Real Madrid mardi en demi-finale de Ligue des Champions.

Notre compatriote fait largement l’unanimité du côté de son club. Reste à espérer qu'il soit toujours autant en forme pour les prochaines rencontres des Diables Rouges, en juin, pour la Ligue des Nations.