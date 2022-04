Max Verstappen remporte la course sprint et partira en pôle position du Grand Prix d'Emilie-Romagne

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Emilie-Romagne, samedi, à Imola, et s'élancera en pole position lors de la quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 dimanche. Le champion du monde a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), leader du championnat, et son équipier mexicain Sergio Perez.

Mis en place pour la première fois l'an passé, le format prévoit une course de 100 km le samedi, soit 21 tours en ce qui concerne le circuit Enzo et Dino Ferrari (4,909 km), qui détermine la grille de départ du Grand Prix. Au départ, Charles Leclerc, deuxième sur la grille, dépassait Max Verstappen, parti en pole.

Une sortie de piste de Zhou Guanyu (Alfa Romeo) provoquait l'entrée en piste de la voiture de sécurité dès le 2e tour. A la reprise de la course, Leclerc conservait sa première place devant Verstappen. Les deux pilotes luttaient jusqu'au bout. Au 20e tour, Verstappen prenait le dessus sur Leclerc. Le Néerlandais franchissait la ligne devant Leclerc, Perez prenant la troisième position.

Cette course attribue des points aux huit premiers (de 8 pour le premier à 1 pour le huitième). L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren), l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et le Danois Kevin Magnussen (Haas), dans cet ordre, prennent également des points.

Au classement général, Leclerc reste solidement en tête avec 78 points, alors que Sainz (38) dépasse Russell (37) pour s'installer au deuxième rang. Viennent ensuite Perez (36) et Verstappen (33).

Dimanche, le Grand Prix d'Emilie-Romagne débutera à 15h.

Plus tard dans la saison, les Grands Prix d'Autriche et du Brésil accueilleront également des courses sprint.