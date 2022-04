ATP Belgrade: Andrey Rublev rejoint Novak Djokovic en finale

(Belga) Andrey Rublev s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Belgrade, joué sur terre battue et doté de 534.555 euros, samedi en Serbie. Le Russe, sous bannière neutre, 8e et mondiale et tête de série N.2, n'a eu besoin que d'une heure et quatre minutes pour s'imposer 6-2, 6-2 contre l'Italien Fabio Fognini, 62e mondial et tête de série N.6.

Rublev, 24 ans, disputera la 16e finale de sa carrière et tentera de décrocher un 11e titre, le troisième cette saison après ses victoires à Dubaï et Marseille. L'adversaire du Russe en finale sera Novak Djokovic. Le Serbe, N.1 mondial, s'était qualifié plus tôt samedi pour sa première finale de la saison après sa victoire 4-6, 6-1, 6-2 contre le Russe, sous bannière neutre, Karen Khachanov (ATP 26/N.3). Djokovic visera le 87e titre de sa carrière. Il s'était déjà imposé en 2009 et 2011 dans la capitale serbe ainsi que dans le second tournoi à Belgrade organisé au cours de l'année 2021. (Belga)