L1: Lyon bat Montpellier 5-2 et entretient un mince espoir de qualification européenne

L'Olympique lyonnais a battu Montpellier 5 à 2 à domicile et sous la pluie, samedi lors de la 34e journée de Ligue 1, un résultat qui lui permet d'entretenir un mince espoir de qualification européenne en fin de saison.

Les Lyonnais, qui menaient 2-0, ont marqué par Moussa Dembélé (26e), Thiago Mendes (43e), Houssem Aouar (63e, 90+3) et Karl Toko-Ekambi (68e), et Montpellier en deux minutes juste avant la pause par Elye Wahi (45+1) et Téji Savanier (45+3 sur pen.). Lyon est 8e à un point de Lens (7e) qui joue à Paris en soirée, et Montpellier, qui n'avait plus marqué depuis trois matches, 11e.