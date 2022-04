Championnats de Belgique d'aviron - Tristan Vandenbussche et Caitlin Govaert gagnent en skiff U23

(Belga) Tristan Vandenbussche (Brugse TR) a remporté samedi à Willebroek, lors de la première journée des championnats de Belgique d'aviron bateaux courts, le titre national espoirs (U23) en skiff. Chez les dames, la Bruxelloise Caitlin Govaert (UNB) a remporté le titre en skiff U23, devançant au terme d'une course serrée la Gantoise Mazarine Guilbert (GRS), avec qui elle s'était classée 5e en finale A du deux de couple espoirs lors de l'Euro 2021.

Vandenbussche, ancien champion d'Europe et vice-champion du monde chez les juniors, a devancé d'un peu plus de 2 secondes le Gantois Aaron Andries (GRS), champion d'Europe juniors en titre, le Brugeois Tibo Vyvey (KRB) complétant le podium 3 secondes plus tard. Outre ces deux sacres, 7 autres titres ont été décernés samedi, dont deux revenant chacun au Sport de Gand (KRSG) et à Ostende (KRNSO). Dix autres seront mis en jeu dimanche. Ward Lemmelijn tentera notamment de conserver son titre de champion de Belgique seniors en skiff face à Tim Brys, Vandenbussche, Ruben Claeys ou encore Gaston Mercier.