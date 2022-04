WRC - Rallye de Croatie - Kalle Rovanperä toujours en tête après la deuxième journée, Thierry Neuville quatrième

(Belga) Kalle Rovanperä (Toyota) occupe toujours la tête du rallye de Croatie, troisième manche du championnat du monde WRC, au terme de la deuxième journée samedi. Thierry Neuville (Hyundai) reste quatrième

Victime d'une crevaison lors de la première boucle samedi matin, Rovanperä a perdu de l'avance en tête. Le Finlandais, leader du championnat du monde, compte 19.9 secondes d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai). L'Irlandais Craig Breen (Ford) est troisième à 1:13.4 Lors de la seconde boucle, les pilotes n'ont disputé que trois des quatre spéciales prévues. L'ES15, avant-dernière spéciale du jour, a été annulée par les organisateurs pour des raisons de sécurité. Après avoir écopé de deux pénalités la veille, une de 40 secondes et une autre d'une minute pour excès de vitesse hors spéciale, Thierry Neuville (Hyundai) a enregistré dix nouvelles secondes de pénalité samedi matin avant la première spéciale de la journée en raison d'un problème au système hybride. Le Saint-Vithois occupe donc la quatrième place du rallye à 1:18.3 de Rovanperä avant les quatre dernières spéciales prévues dimanche matin et reste en course pour le podium. "Je pense que l'on mérite ce podium et c'est pour cela que l'on se bat mais ce ne sera pas facile", a brièvement réagi Neuville après l'arrivée de la dernière spéciale. (Belga)