Bundesliga - La passe de dix pour le Bayern Munich qui lave l'affront de la Ligue des Champions

(Belga) Le Bayern Munich a remporté son 32e titre de champion d'Allemagne, le 10e consécutif, en battant le Borussia Dortmund 3-1 samedi, dans le choc de la 31e journée de la Bundesliga.

Les Bavarois (75 points en cas de victoires) comptent désormais 12 longueurs d'avance sur les 'Borussen', leurs plus proches poursuivants, à seulement 3 journées de la fin. Ce succès est le premier de l'ère Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur, 34 ans, était arrivé en début de saison au Bayern, en remplacement de Hansi Flick, parti diriger l'équipe nationale. Plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga lors de ses débuts en février 2016, à 28 ans à peine, sur le banc d'Hoffenheim, et de la Ligue des Champions, lors du match avec Leipzig contre le Shakhtar Donetsk en septembre 2018, Nagelsmann devient également le plus jeune entraîneur à remporter la Bundesliga. Cette saison du Bayern restera néanmoins marquée par une élimination surprise en quarts de finale de la Ligue des Champions des œuvres de Villarreal. Le 'Rekordmeister' assure l'essentiel avec un 32e titre national, un 10e consécutif. La 'Meisterschale' n'échappe plus aux Bavarois depuis 2012 et le dernier sacre du Borussia. Deux joueurs, le gardien Manuel Neuer et l'attaquant Thomas Müller ont participé à tous les titres. Encore une fois, le Bayern a pu compter sur Robert Lewandowski, auteur de 33 buts cette saison pour alimenter le marquoir. (Belga)