Ligue 1 - Un dixième sacre pour le PSG qui sauve sa saison et égale le record de Saint-Etienne

(Belga) Le Paris Saint-Germain est devenu champion de France pour la 10e fois de son histoire, égalant le record de Saint-Etienne, après son partage 1-1 contre Lens samedi, dans le cadre de la 34e journée de la Ligue 1.

Avec 78 points, le PSG ne peut plus être rejoint, le deuxième Marseille, comptant 16 points de retard et un match de moins Les Parisiens récupèrent ainsi le titre laissé à Lille l'an passé. Il s'agit du dixième titre du PSG et du huitième de l'ère QSI, le fonds qatari propriétaire du club depuis 2011. Avant cela, le club avait été champion en 1986 et 1994. L'entraîneur Mauricio Pochettino remporte son premier championnat en tant qu'entraîneur. Ce titre, attendu, sauve une saison marquée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Le recrutement 5 étoiles opéré l'été dernier, avec les arrivées notamment de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et, surtout, de Lionel Messi, n'aura pas permis au PSG d'éviter une élimination dès les huitièmes de finale des œuvres du Real Madrid après avoir subi, encore une fois, une remontée au match retour. Ce 10e sacre donne le droit au PSG de coudre l'étoile de la dizaine, cerclée de bleu-blanc-rouge, sur le poitrail. (Belga)