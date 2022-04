L1: Mbappé, effectif, entraîneur... Paris est un champion en chantier

Malgré son dixième titre de champion de France scellé samedi, le Paris SG se prépare à un été mouvementé après un nouvel échec en Ligue des champions. De la prolongation de Kylian Mbappé à l'avenir de Mauricio Pochettino, l'actionnaire qatarien fait face à des questions cruciales.

- Mbappé: négociation délicate -

Meilleur buteur (22) et passeur du PSG (14), Kylian Mbappé réussit une saison XXL qui fait de lui un candidat sérieux au Ballon d'Or.

Sauf qu'il risque de ne plus être Parisien lorsque le trophée sera attribué cet automne. Les négociations entamées il y a plus d'un an entre l'attaquant et le club pour prolonger leur contrat expirant fin juin, n'ont toujours pas abouti.

Faute d'accord, "Kyky", courtisé de longue date par le Real Madrid, pourrait partir libre cet été.

La presse française évoque des propositions pharaoniques pour retenir le prodige de 23 ans qui, ces dernières semaines, souffle le chaud et le froid, ne laissant transparaître aucun indice clair sur sa décision.

Après le match de samedi, le directeur sportif parisien Leonardo a confirmé qu'une réunion a eu lieu à Doha entre le PSG et la famille de Mbappé. "Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre", a reconnu Leonardo au micro de Canal+ Décalé. "Les discussions avec Kylian, je pense qu'il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout", a ajouté le Brésilien

- Messi et Neymar: superstars à reconnecter -

Lionel Messi et Neymar ont passé la saison au second plan derrière Mbappé - un constat qui laisse penser qu'ils ont raté leur saison. Pis, qu'ils seraient en fin de carrière.

Les deux Sud-Américains cumulent 15 buts en L1 (4 pour Messi, 11 pour Neymar). Augmenter ce total sera l'une des clés de la saison prochaine pour le PSG, qui compte sur les deux superstars sous contrat.

Il faudra rebâtir autour d'eux, en fonction de la décision de Mbappé.

L'une des pistes serait d'entourer les deux trentenaires, à l'état de forme discutable cette saison, de dynamiteurs qui leur faciliteraient la tâche, comme l'ailier Ousmane Dembélé.

- Pochettino et Leonardo: sur un siège brûlant -

Le Qatar doit décider s'il conserve son entraîneur Mauricio Pochettino et son directeur sportif Leonardo. Les deux hommes sont contestés, au point que les ultras, excédés par la "remontada" subie en Ligue des champions face au Real Madrid, réclament leur départ.

"Poche", sous contrat jusqu'en 2023, envisage de poursuivre sa mission. "Les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux, et nous avons toujours intacte cette volonté de revanche", a-t-il assuré mardi.

L'Argentin a bâti de bonnes relations avec les superstars mais son maigre bilan depuis son arrivée début 2021 (une Coupe de France, un trophée des champions et un championnat), ne plaide pas pour lui.

L'entraîneur dont Paris rêve pour le remplacer a, lui, tout gagné: le nom de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real à l'été 2021, revient depuis des mois dans la presse française...

- Effectif: chamboule-tout en vue -

La campagne ratée en Ligue des champions a souligné les faiblesses d'un effectif parisien pourtant bâti à coups de centaines de millions d'euros.

Il y a des joueurs en trop. Le gardien Keylor Navas, rétrogradé au statut de "N.1 bis" après l'arrivée de Gianluigi Donnarumma l'été dernier, devrait faire ses valises, tout comme Angel di Maria. Sergio Ramos (36 ans) n'est pas sûr de rester pour sa deuxième année de contrat après une saison tronquée par les blessures.

Le club chercherait également une solution pour des joueurs au rendement contesté, comme Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou Julian Draxler, ou qui ne jouent plus, à l'instar de Colin Dagba et Layvin Kurzawa. Les prometteurs Xavi Simons et Édouard Michut, 19 ans, voudront davantage de temps de jeu.

Plusieurs cadres, Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, dont les contrats arrivent à terme en 2024, réfléchissent aussi à leur futur. Le PSG leur a déjà fait savoir qu'il comptait sur eux à long terme, selon plusieurs médias.

Dans l'esprit des dirigeants, le milieu serait le secteur N.1 à renforcer, d'autant que le recrutement l'été dernier de Georginio Wijnaldum n'a pas eu le rendement escompté.

En plus d'Aurélien Tchouaméni (Monaco), le nom de Paul Pogba, en fin de parcours avec Manchester United, revient avec insistance.

Mais l'équation reste ardue. Comment trouver un équilibre sportif, en maintenant le "glamour" qui fait la marque du PSG à l'international - au risque d'empiler des stars incompatibles sur le terrain ? Le PSG a quatre mois pour répondre.