Thierry Neuville remonte en 3e position après la première boucle du rallye de Croatie

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) est remonté en troisième position à l'issue de la première boucle de la dernière journée du rallye de Croatie, troisième manche du championnat du monde WRC, dimanche matin.

Neuville signait le troisième chrono de la première spéciale du jour, l'ES 17 Trakoscan-Vrbno 1 (13,15 km), à 2.7 du Finlandais Esapekka Lappi (Toyota). Le Saint-Vithois réalisait ensuite le meilleur temps de l'ES 18, Zagorska Sela-Kumrovec 1 (14,09 km). De bon augure avant la Power Stage qui se disputera sur cette route. Ces résultats permettent à Neuville et à son copilote Martijn Wydaeghe, retardés par de nombreux soucis depuis vendredi, de dépasser l'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford) et de s'installer au troisième rang, à 1:12.7 du leader le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). Le leader du championnat possède 28.4 sur l'Estonien Ott Tanäk (Hyundai). Breen est quatrième à 1:20.5. La même boucle sera répétée dimanche, avec un deuxième passage par Trakoscan-Vrbno à partir de 10h26 et la Power Stage à partir de 13h18. (Belga)