WTA: Swiatek remporte à Stuttgart son quatrième tournoi consécutif

La numéro un mondiale Iga Swiatek a remporté dimanche sur la terre battue de Stuttgart son quatrième tournoi consécutif, dans une finale royale qui l'opposait à la numéro 4 Aryna Sabalenka (6-2, 6-2).

La Polonaise de 20 ans reste sur 23 victoires consécutives, après ses triomphes cette année à Doha, Indian Wells et Miami, et se pose désormais en grande favorite du tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros (22 mai/5 juin).

"C'était un match difficile, on s'est battu sur chaque point", a déclaré la gagnante en félicitant son adversaire. "L'ambiance était fantastique, s'est-elle félicité, je comprends maintenant pourquoi on dit que Stuttgart est l'un des meilleurs tournois de l'année. Et c'est important pour nous après tant de mois sans public" pendant la pandémie.

Swiatek a fait le break dès le premier jeu de service de son adversaire, et n'a ensuite plus jamais relâché son emprise.

En début de deuxième manche, Sabalenka a cependant offert une superbe résistance, et le spectacle a alors atteint des sommets.

Le sixième jeu du deuxième set a été décisif. Menée 3-2, la Bélarusse au service a eu plusieurs balles d'égalisation à 3-3, mais après une bataille acharnée, Swiatek lui a fait lâcher prise pour mener 4-2.

La numéro un mondiale a ensuite déroulé, pour s'imposer sur sa troisième balle de match.

Samedi en demi-finale, Swiatek avait laissé la Russe Liudmila Samsonova y croire jusqu'au bout, et avait dû batailler plus de trois heures pour s'imposer, au mental, 6-7 (4/7), 6-4, 7-5.

En finale, elle n'a pas commis la même erreur et n'a pas laissé Sabalenka mener une seule fois au score. La Bélarusse de 23 ans disputait sa deuxième finale consécutive à Stuttgart. Elle s'était déjà inclinée l'an dernier, contre Ashleigh Barty.