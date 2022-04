Formule 1: Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Emilie-Romagne

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, quatrième épreuve du championnat du monde, sur le circuit Enzo & Dino Ferrari (4,909 km), dimanche à Imola.

Vainqueur de la course sprint samedi et auteur de la pole position, Verstappen a fait le plein de points ce week-end et a devancé son équipier, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 2e à l'issue des 63 tours au programme, assurant un doublé pour Red Bull. Les Britanniques Lando Norris (McLaren), 3e, et George Russell (Mercedes), 4e, devancent le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Roméo) qui complète le top 5.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), toujours leader du championnat avec 86 points (pour 59 à Verstappen, désormais 2e), est sorti à neuf tours de la fin après un changement de pneumatiques. Alors 3e, le Monégasque est reparti en 9e position. Il termine 6e à l'arrivée.

Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé à un tour de Max Verstappen.

Après la pluie qui a rythmé la journée, la piste, encore fort humide, était en train de s'assécher au fil des tours. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), contraint à l'abandon, et l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) se sont accrochés dès le premier virage. Verstappen, auteur du meilleur tour en course aussi, a pris la tête devant Perez, des positions qui n'ont plus changé.

Leclerc, 4e après le premier tour, a pu récupérer une place pour, pensait-il, finir sur le podium, mais le Monégasque est parti à la faute à neuf tours de la fin. Champion du monde en titre, Max Verstappen remporte son deuxième Grand Prix de la saison après l'Arabie Saoudite et le 22e de sa carrière. Leclerc s'est imposé en ouverture à Bahrein et en Australie.

Le prochain rendez-vous est prévu à Miami aux États-Unis le 8 mai.