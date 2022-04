L1: Rennes balaie Lorient et repart de l'avant

Après une série de revers, Rennes s'est remis en selle dans la course au podium en balayant Lorient 5-0 dimanche au Roazhon Park lors de la 34e journée de Ligue 1.

Dépassés samedi par Monaco, les Rennais ont retrouvé leur 3e place au bénéfice de leur exceptionnelle différence de buts, mais ils n'auront toujours pas le droit à l'erreur lors des prochains matches face à Saint-Etienne et Nantes.

Dans cette perspective, le carton rouge et la possible suspension pour deux matches de Nayef Aguerd pourraient peser lourd, dans la mesure où Loïc Badé est toujours blessé et que la défense rennaise a souffert cette saison quand elle a dû jouer sans son pilier.

Pour Lorient, qui n'a toujours que 3 longueurs d'avance sur le barragiste, la course au maintien se poursuit.

A la peine avec ses concurrents directs pour l'Europe, comme l'ont encore montré les récentes défaites face à Monaco (2-3) et Strasbourg (1-2), Rennes est en effet sans pitié avec les petits.

Sans forcer leurs talents, mais en revenant à leurs fondamentaux, les hommes de Bruno Genesio ont très largement dominé leurs voisins lorientais, même réduits à 10 pendant en demi-heure.

Il n'y a pas eu de suspense: face à des Merlus organisés en 4-5-1 pour densifier le cœur du jeu et empêcher le jeu rapide rennais, les partenaires d'Hamari Traoré ont pris l'ascendant après une combinaison sur le côté droit qui a profité à Benjamin Bourigeaud (1-0, 17e).

Dans la foulée, Martin Terrier s'est offert son 21e but de la saison en L1 (2-0, 19e).

Forts de cet avantage, les Rouge et Noir se sont ensuite fait plaisir, retrouvant l'allant collectif et offensif qui a caractérisé leur saison, avec plusieurs succès larges face aux équipes du dernier quart de L1.

Dès le retour des vestiaires, face à des adversaires en manque total d'agressivité, Bourigeaud a déposé un corner joué à deux sur la tête de Traoré (3-0, 47e).

Il y a deux semaines à Reims, les Rennais avaient perdu leur football à ce score et failli concéder le nul (victoire 3-2). Mais dimanche, même l'exclusion d'Aguerd, fautif en dernier défenseur sur Armand Laurienté (58e), ne les a pas ralentis.

Flavien Tait a alourdi le score d'une frappe puissante pleine axe (4-0, 79e) et dans le temps additionnel, Gaëtan Laborde, qui n'avait plus marqué depuis le 6 mars, a lui aussi trouvé le chemin des filets (5-0, 90e+3), claquant ainsi le 75e but rennais de la saison en L1.