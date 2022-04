Défaite de Manchester United: voici pourquoi Cristiano Ronaldo n'a pas tiré le penalty décisif contre Arsenal

Manchester United a fait une croix sur le top 4 et une place en Ligue des Champions après sa défaite contre Arsenal (3-1).

Un match que les Mancuniens ont pris très au sérieux et avec un peu plus de réussite, ils n’auraient probablement pas perdu.

Le tournant du match est un penalty, botté par Bruno Fernandes, que le Portugais va tirer sur le poteau et qui aurait pu mettre les deux équipes à 2-2. Tireur habituel, Cristiano Ronaldo avait laissé son compatriote se charger de l’exercice. Un choix qui a coûté très cher.

L’entraîneur des Red Devils, Ralph Rangnick, a déclaré après le match la raison de pourquoi Ronaldo n’avait pas tiré le penalty.

"Je lui ai parlé après le match et lui ai demandé et il a dit qu'il ne pensait tout simplement pas qu'il devrait le prendre et c'est pourquoi il a dit que ce serait mieux si Bruno le prenait."

C’est donc parce que le quintuple Ballon d’Or ne le sentait pas de tirer que le capitaine Fernandes s’en est occupé.

Ronaldo avait marqué un peu plus tôt dans la rencontre et a même marqué une deuxième fois quatre minutes après le penlaty raté mais son but a été annulé pour un hors-jeu millimétrique. C'était le premier match auquel il participait depuis le décès de son fils nouveau-né.