Liège-Bastogne-Liège - Quinten Hermans: " Ma deuxième place est une grande surprise"

(Belga) Quinten Hermans s'est classé deuxième de Liège-Bastogne-Liège en s'imposant au sprint du groupe des poursuivants devant Wout van Aert. Le coureur d'Intermarché-Wanty-Gobert a permis à son équipe de monter pour la première fois sur le podium d'un Monument du cyclisme.

"Quand le sprint a été lancé, je ne savais vraiment si on roulait pour la deuxième place, je n'étais pas certain de la réelle situation de la course", a expliqué Quinten Hermans. "Mon directeur sportif m'a simplement dit de faire le sprint. J'ai pris la roue de Wout van Aert et puis, comme cela avait le cas tout au long de la journée, tout s'est bien placé pour moi, j'étais bien positionné, sans vent, je me suis retrouvé deuxième. C'est une grosse surprise mais je pense avoir beaucoup travaillé pour cela ces dernières années. Je sais que j'ai toujours un bon sprint après une longue course." "J'ai eu les bonnes jambes au bon moment. Mais, même si j'étais assez bien placé dans la côte, une fois au-dessus, Remco avait déjà fait le trou. J'étais aussi bien placé dans la Roche-aux-Faucons, je me suis certes retrouvé ensuite derrière le groupe van Aert mais j'ai pu rentrer avec un coureur de Bahrain Victorious. Ma deuxième place est comme une victoire pour moi mais, si Remco n'avait pas été là, la course aurait certainement été différente." En entendant la confirmation de sa 2e place, Hermans a repensé à tous les moments durs vécus dans sa préparation. "J'ai beaucoup travaillé pour progresser mais je pense que ma participation au Giro en 2021 m'a fait faire un bond en avant. Ma deuxième place à Liège est un grand pas dans ma carrière.." Quinten Hermans disputera le Tour de Romandie. Il est dans une liste de pré-sélectionnés pour le Tour de France. (Belga)