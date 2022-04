ATP Barcelone - Carlos Alcaraz écarte Pablo Carreno Busta et s'offre un 3e titre cette saison

(Belga) Carlos Alcaraz a remporté le tournoi ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 2.661.825 euros, dimanche en Espagne. En finale, l'Espagnol, N.11 mondial et tête de série N.5, s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h05 contre son compatriote Pablo Carreno Busta, N.19 mondial et tête de série N.8.

Quelques heures après les demi-finales, reportées à dimanche matin à cause de la pluie, Alcaraz et Carreno Busta devaient remonter sur le terrain pour se disputer le gain du tournoi. Déjà vainqueur du Masters 1000 de Miami et du tournoi de Rio de Janeiro, Alcaraz a remporté son troisième tournoi de cette saison, le quatrième de sa carrière pour sa quatrième finale. L'Espagnol, 18 ans, fera lundi son entrée dans le top 10 mondial.