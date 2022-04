Jumping CSI de Lier - Charlotte Philippe remporte le Grand Prix du jumping de Lier

(Belga) Charlotte Philippe, avec Cacharel, a remporté dimanche le Grand Prix du concours trois étoiles de Lier en équitation dimanche.

La combinaison belge a réalisé un sans-faute et un chrono de 42.25 pour s'imposer devant la combinaison britannique Jodie Hall Mcateer/Salt'N Peppa (42.41) et la combinaison brésilienne Bernardo Cardoso/Mosito (42.96). Pieter Devos, avec Mom's Toupie, a pris la quatrième place en 43.23. Steven Vermeir, avec Magnum, a lui terminé à la 8e place avec huit points de pénalité et un chrono de 46.21. (Belga)