Italie: Naples piégé, le scudetto se jouera entre Milanais

L'AC Milan, vainqueur à l'arraché de la Lazio à Rome (2-1) dimanche lors de la 34e journée, a confirmé que la bataille pour le scudetto allait désormais se résumer à un derby milanais, dont Naples, piégé à Empoli (2-3), semble exclu.

Milan compte deux points d'avance sur l'Inter, vainqueur samedi de l'AS Rome (3-1), et sept sur Naples. Mais les Nerazzurri peuvent reprendre la tête dès mercredi s'ils remportent leur match en retard à Bologne.

Surpris d'entrée par Ciro Immobile (4e), auteur de son 26e but de la saison en championnat mais aussi son 181e but en Serie A, ce qui en fait le meilleur buteur en activité, les Rossoneri ont bien réagi et logiquement égalisé grâce à Olivier Giroud (50e).

Leur domination outrageuse de la fin de match, avec le retour sur le terrain de Zlatan Ibrahimovic entré pour les 25 dernières minutes, a trouvé sa récompense grâce au but arraché par Sandro Tonali (90+2e).

A défaut d'efficacité devant le but, les Rossoneri ont montré une belle force de caractère dans un Stadio olimpico où ils jouaient quasiment comme chez eux, en raison de la fronde de certains ultras laziali, restés dehors pour cause de places jugées trop chères.

"Mes joueurs sont des lions", s'est réjoui l'entraîneur rossonero Stefano Pioli.

Naples (3e), en revanche, voit s'envoler toujours plus ses rêves de scudetto pour s'être sabordé à Empoli 3-2 après avoir mené 2-0 jusqu'à la 80e minute.

La défense napolitaine, orpheline de son "roc" Kalidou Koulibaly, suspendu, a sombré en dix minutes, offrant aux Toscans (14e) leur premier succès depuis décembre.

- La bourde de Meret -

Le gardien Alex Meret a notamment fait une incroyable bourde, contré juste devant sa ligne par Andrea Pinamonti sur le 2-2 (83e).

Le même Pinamonti, euphorique, s'est ensuite jeté (88e) pour conclure un improbable retournement de situation qui semble condamner Naples.

"Imaginer une telle fin de match était difficile. (...) C'est moi le responsable de cette équipe, de son attitude technique et mentale, je dois payer les conséquences", a commenté l'entraîneur Luciano Spalletti, refusant d'accabler son gardien.

Le Napoli, menacé de voir la Juventus (4e) revenir à un point en cas de victoire contre Sassuolo lundi, a annoncé une mise au vert aux allures de sanction pour toute l'équipe.

Dans le bas du classement, la bataille pour le maintien reste également intense avec la victoire (1-0) du Genoa (19e) dans un "match à six points" contre Cagliari, premier non relégable (17e). Les Sardes n'ont plus que trois points d'avance sur leur adversaire du jour et sur la Salernitana (18e, un match en retard).

Lanterne rouge pendant des mois, semblant déjà condamnée à la relégation, la Salernitana continue son étonnant sursaut avec une troisième victoire en huit jours. Après la Sampdoria (2-1) et l'Udinese (1-0), la bande à Ribéry a surpris un adversaire d'un autre calibre, la Fiorentina (2-1).

"Neuf points en trois matches, grande victoire aujourd'hui. Il ne faut pas lâcher", a exhorté Ribéry sur Instagram.