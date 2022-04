Elise Mertens perd cinq places, Iga Swiatek creuse l'écart en tête

(Belga) Elise Mertens a reculé de la 23e à la 28e place au classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA.

La N.1 belge paie son abandon au premier tour à Istanbul où elle avait jeté l'éponge, blessée à la jambe, alors qu'elle était menée 7-5, 4-1 face à la Suédoise Rebecca Peterson. L'an passé, elle avait atteint la finale en Turquie et avait dès lors beaucoup de points à défendre. A Istanbul, elle aurait aussi dû défendre son titre en double avec la Russe Veronika Kudermetova. Au classement du double, elle occupe toujours la troisième place, devant sa partenaire et derrière les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, dans cet ordre. Malade, Alison Van Uytvanck avait déclaré forfait et reste 59e mondiale. Maryna Zanevska (70e) recule de deux places. Greet Minnen (79e), éliminée au premier tour, perd une position. La Polonaise Iga Swiatek a conforté sa première place avec un quatrième titre de rang, à Stuttgart. Elle totalise 23 matchs de suite sans défaite. Grâce à sa demi-finale à Stuttgart, l'Espagnole Paula Badosa a pris la deuxième place à Krejcikova. Victorieuse à Istanbul en partant des qualifications, la Russe Anastasia Potapova. bondit de 44 places et pointe désormais au 78e rang.