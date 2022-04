Un favori et deux outsiders: un proche d'Erling Haaland dévoile les trois clubs en lice pour le recruter

Erling Haaland sera, c'est désormais une certitude, l'un des grands animateurs du prochain mercato d'été. Le joueur Norvégien est en partance du côté de Dortmund, qui avait laissé active une clause permettant aux clubs intéressés de s'offrir les services du joueur contre 75 millions d'euros. De quoi attirer les regards des plus grandes écuries européennes.

Jan Aage Fjortoft, très proche de la famille du joueur et considéré comme le meilleur représentant du joueur, s'est laissé aller à quelques confidences sur les réseaux sociaux. Selon lui, trois clubs sont actuellement en lice pour transférer Haaland. Il affirme que Manchester City est bien en pole position, devant le Real Madrid et le Bayern Munich. Il a ensuite insisté qu'aucun accord n'existait à ce stade et qu'aucune date limite n'a été fixée pour boucler l'opération.