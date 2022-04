Images désolantes à Anfield: des fans d'Everton enragent et détruisent du matériel dans le stade (photos)

Everton est en grande difficulté. Le club anglais lutte pour son maintien en Premier League et subit de grandes difficultés sportives. Les Toffees n’ont pas arrangé leur situation en s’inclinant 2-0 ce dimanche contre Liverpool et se trouvent désormais à deux points du premier non relégué, qui compte un match de plus.

Une situation qui semble pousser certains supporters dans leurs retranchements. Des images dévoilées sur les réseaux sociaux montrent que des fans ont décidé de passer leur rage sur du matériel installé dans le bloc dédié aux supporters visiteurs.

Des morceaux du plafond et des télévisions ont notamment été détruits. Des comportements condamnables, mais le club de Liverpool n’a pas encore réagi.