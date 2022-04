Pickford gagne du temps, Alisson lui répond: le gardien de Liverpool se moque de son rival en fin de match (vidéos)

Liverpool n'a pas vraiment tremblé, hier, lors du duel contre Everton. Les Reds se sont imposés 2-0 et restent en course pour le titre en Premier League. Une rencontre qui a vu deux gardiens se livrer à un duel à distance. Bien plus que le sportif, nous retiendrons surtout le beau chambrage d'Alisson en toute fin de match.

Pour comprendre, il faut retourner en toute fin de première période. Jordan Pickford va alors intercepter un ballon et s'écrouler au sol pour gagner du temps, faisant même un sourire complice à un équipier. Score au repos: 0-0. Mais à quelques secondes du terme, les choses ont changé. Alisson, le gardien de Liverpool, va lui aussi récupérer un ballon avant d'imiter son rival pour gagner lui aussi quelques secondes, faisant le bonheur du public d'Anfield.