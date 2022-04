Cette équipe japonaise marque un but collectif somptueux (vidéo)

Le Kyoto Sanga a inscrit un but phénoménal lors de son match de D1 japonaise contre le Kashiwa Reysol. La phase débute dans leur propre rectangle. Malmenés par un pressing adverse, les joueurs vont réussir à faire tourner le ballon avant de trouver une issue pour repartir à l'attaque.

La construction fait le reste et Takuya Ogiwara se retrouve, quelques secondes plus tard, en position de marquer, ce qu'il va réussir à faire. Une démonstration collective et un but tout simplement magnifique.