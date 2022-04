"C'est le truc le plus extrême que j'ai ressenti": le coéquipier d'Hamilton victime d'une grosse frayeur au GP d'Imola

George Russell est en train de réussir son pari. Le jeune pilote anglais, arrivé chez Mercedes cette saison, réalise un excellent début de saison, malgré une W13 en manque de rythme. Ce weekend, à Imola, il a réussi à franchir la ligne d'arrivée au quatrième rang, ce qui est tout à fait honorable compte tenu de sa voiture actuelle.

Interrogé à la fin de la course, Russell est apparu fatigué et visiblement inquiet. En cause, le marsouinage, ce phénomène qui fait rebondir la voiture en ligne droite, à haute vitesse, balançant les pilotes de haut en bas pendant de longues secondes. Un problème que Mercedes peine à résoudre et que George Russell commence à payer. Visiblement, ce dimanche, les choses se sont même empirées. "Ces rebonds coupent vraiment ta respiration. C'est le truc le plus extrême que j'ai jamais ressenti", a lâché l'anglais. "C'est la première fois que j'ai vraiment souffert au niveau du dos. J'avais des douleurs à la poitrine. Mais on doit passer par là pour faire un bon tour avec cette voiture", a-t-il ensuite détaillé.

Le marsouinage est un des plus gros problèmes de cette nouvelle réglementation. Toutes les équipes y sont confrontées, bien que certaines, notamment Ferrari et Red Bull, semblent avoir trouvé une issue pour le réduire de façon considérable.