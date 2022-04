Divock Origi pour un dernier exploit ? Liverpool face au piège de Villarreal en Ligue des Champions

Villarreal, Petit Poucet du dernier carré de la Ligue des champions, se déplace mercredi (21h00) en demi-finale aller chez un favori pour le sacre final, Liverpool et ses six couronnes continentales.



Vécu européen



Villarreal sort d'un sacre en Ligue Europa l'an dernier aux tirs au but contre Manchester United. Et le "Sous-marin jaune", demi-finaliste de la C1 en 2006, peut se targuer de deux Coupes Intertoto (en 2003 et 2004).



L'armoire à trophées de ce club d'une petite ville de 50.000 habitants sur la côte est de l'Espagne ne fait pas le poids face aux titres internationaux raflés par les Reds.



Liverpool a remporté six C1, la dernière en 2019, et a perdu trois finales, la dernière en 2018. Le club anglais a raflé trois Ligues Europa et quatre Supercoupes de l'UEFA. Au total, quatorze titres internationaux.



Budget



En décembre, Villarreal a approuvé un budget de 138,7 M EUR. Rien qu'avec son parcours actuel en C1, le "Sous-marin jaune" s'est assuré 57,67 M EUR de primes UEFA (sans compter les droits TV), soit plus d'un tiers de son budget. Le principal sponsor, le fabricant de céramique Pamesa, injecte environ 3,7 M EUR par an.



Rien de comparable avec le club anglais. Les revenus de Liverpool s'élèvent à 550,4 M EUR cette saison selon le cabinet Deloitte, le 7e plus haut total d'Europe.



Les masses salariales sont incomparables : 143 M EUR pour Villarreal, autour de 314 M EUR pour Liverpool.



Installations



Le mythique Anfield est deux fois plus gros que le stade de la Céramique (54.000 places contre 23.000), et le club anglais a pour projet d'agrandir son enceinte à 61.000 places.



Lors de sa première participation en Ligue des champions en 2005-2006 (où il avait déjà atteint le dernier carré au terme d'un parcours épique), le club espagnol avait dû effectuer des travaux dans son stade, encore nommé El Madrigal, pour le conformer aux normes UEFA.



Le centre d'entraînement de Villarreal, en banlieue de la ville de Castellon, est à l'échelle du club. En novembre 2020, Liverpool a quitté Melwood, son centre d'entraînement depuis 70 ans, pour des installations flambant neuves à Kirkby, au nord-est de la ville, qui ont coûté 56 M EUR.



Actionnaires



En octobre 2010, Liverpool, en difficulté au classement (18e du championnat anglais) et sur le plan économique, a été racheté par le groupement d'investisseurs américains Fenway (alors nommée New England Sports Ventures) pour environ 340 M EUR, dette comprise.



Parmi les principaux investisseurs, on trouve John Henry, le propriétaire de l'équipe de baseball des Boston Red Sox, ou le président actuel Tom Werner. Quelques années plus tard, la star de NBA LeBron James a aussi acheté des parts.



Moins de stars et de paillettes à Villarreal, détenu depuis 24 ans par la famille Roig, puissante famille espagnole à la fortune immense, propriétaire de la chaîne de supermarchés Mercadona et des usines de céramique Pamesa.



Le 15 mai 1997, Fernando Roig Alfonso a accepté lors d'un rendez-vous dans un bar d'acheter le club, alors en D2, pour 432.000 euros. Son ambitieux projet porte ses fruits un quart de siècle plus tard.



En octobre 2021, Forbes a estimé sa fortune à 1,9 milliard de dollars.



Projet



Condamné à vivre dans l'ombre du Real Madrid et du FC Barcelone, actuellement 7ème de la Liga (son classement final l'an passé), Villarreal est entré dans une nouvelle dimension avec l'arrivée en 2020 de l'entraîneur Unai Emery qui l'a qualifié pour la Ligue des Champions au bénéfice de sa victoire en ligue Europa. La Ligue des Champions est en revanche une habitude pour Liverpool et Jürgen Klopp qui s'est bâti une place à part en offrant aux Reds un titre de champion d'Angleterre en 2020, trente ans après le dernier sacre national.