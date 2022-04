Ligue des Champions - Le retour à Madrid sera "un bon test de personnalité" pour City, pense Guardiola

(Belga) Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City qui a battu le Real Madrid 4-3 en demi-finale aller de la Ligue des champions, a estimé que "c'était un bon match de football, entre deux équipes avec beaucoup de joueurs de qualité. On a gagné, on va se reposer, jouer à Leeds (samedi, en championnat), et aller en Espagne la semaine prochaine".

"Pour gagner cette compétition, il faut prendre les résultats comme ils se présentent. On aurait pu avoir un meilleur résultat, mais il faut jouer très bien sur les deux matches. On a très bien joué le premier, ce sera un bon test de personnalité pour l'équipe", a-t-il ajouté en conférence de presse. "Je ne me plains pas du résultat ni de la prestation, je suis tellement fier de la façon dont mon équipe a joué, on a tout essayé pour gagner, on a été très courageux avec et sans le ballon. Je ne dirais pas qu'on méritait mieux parce que le résultat est ce qu'il est, mais on a très bien joué. On savait depuis le début qu'il y aurait deux matches et même avec un meilleur résultat aujourd'hui, il aurait fallu aller faire un très bon match à Bernabeu". (Belga)