"Irréel", "A couper le souffle", "Miracle": la presse européenne s'emballe après City-Real

Manchester City et le Real Madrid ont offert ce que le football avait de mieux hier soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le duel entre les deux équipes a ravi tous les observateurs. Séduite, la presse sportive européenne s'est réveillée de bonne humeur ce matin et n'a pas tari d'éloges.

Angleterre

En Angleterre, ce match de légende entre Manchester City et le Real Madrid fait les gros titres. Pour The Times, c'était "à couper le souffle". "City et le Real nous ont offert une épopée de sept buts et ce n'est que la mi-temps", écrit le très sérieux journal britannique. Pour The Guardian, c'était "de véritables montagnes russes. Guardiola exhorte City à se débarrasser de son caractère impitoyable." Le Manchester Evening News a même vu un match "irréel" mais "il a encore un sacré travail à faire au Bernabéu." Enfin, pour le Daily Express, ce choc des titans entre Cityzens et Madrilènes devient un véritable "classique" de la Ligue des Champions mais "City a raté l'occasion d'enterrer Madrid."

Espagne

En Espagne aussi cette rencontre totalement folle a fait vibrer. Mais le sentiment général ce matin, c'est que les Merengues s'en sortent bien car City était dans une forme époustouflante.

Pour le quotidien Marca, cette campagne de Ligue des Champions des Madrilènes ne se fait pas étape par étape mais "miracle par miracle". "Madrid sort vivant de Manchester et le Bernabeu aura le dernier mot. La connexion Vinicius-Benzema a une fois de plus soutenu les Merengues". Karim Benzema, auteur d'un doublé, a réalisé un match de classe mondiale. Il est le meilleur buteur de la compétition cette saison avec 14 réalisations.

Sur sa Une AS estime que le "Bernabeu aura du travail" au match retour. "Madrid revient trois fois à la vie à l'Etihad Stadium et fait appel au chaudron de son stade pour atteindre la finale. Benzema, auteur d'un but et d'une Panenka à prévenu City : 'On a besoin des supporters comme jamais, on va faire quelque chose de magique'."

Même la presse catalane a été impressionnée par cette rencontre entourée de magie comme Mundo Deportivo qui indique que Madrid a été "battu sans être KO." Même chose pour Sport qui placarde que "Madrid s'en sort vivant." Enfin pour El País : "Madrid à plusieurs vies".

Italie

Dans la botte italienne, le Corriere dello Sport, "City se montre, mais le Real a toujours Benzemagic". Même sentiment pour La Gazzetta dello Sport qui se réjouit d'un tel "spectacle".

Europe

Le journal L'Équipe lui accorde une superbe Une avec ce : "Just Crazy", en anglais dans le texte. Malmené, le Real "conserve toutes ses chances de qualification". Dans ses pages intérieures, Le Progrès a vu une "demie de folie à Manchester."

De son côté le journal portugais A Bola, met en avant le but sensationnel de Bernardo Silva dans "un match d'un autre monde." Pour Record, portugais également, "les Espagnols ont ressuscité 3 fois" hier soir.