Ligue des Champions: voici comment Mohamed Salah et Sadio Mané se sont entraînés malgré le Ramadan

Ce soir, Liverpool affronte Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Reds devront se méfier du club espagnol qui a déjà éliminé la Juventus puis le Bayern Munich pour se hisser à ce stade de la compétition.

Pour accéder à la finale, Liverpool comptera sur ses deux buteurs stars : Sadio Mané et Mohamed Salah.

Mais les deux attaquants sont actuellement en période de ramadan (qui se termine le 1er mai) et ont dû s’adapter pour tenir le coup des entraînements et des matchs, sans pouvoir ni manger ni boire pendant la journée. "Jouer et s'entraîner en faisant le ramadan n’est pas facile du tout", confesse Sadio Mané

Pour beIN Sports, le champion d’Afrique a expliqué qu’"avant le ramadan on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin." Une pratique qui est "plus facile pour nous et puis si tu t'entraînes le matin, tu auras plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi. Parce que si tu t’entraines vers 14h ou 15h c’est compliqué", détaille le Sénégalais.

Très à l’écoute de ses joueurs, le coach Jürgen Klopp n’y a vu aucun inconvénient. "Le coach était d’accord. Je pense que ça nous rend la tâche plus simple pour donner le meilleur de nous-même sur le terrain."

En plus d’adapter les horaires des entraînements, le club a pris une nutritionniste pour accompagner les joueurs et les aider à traverser au mieux cette période particulière. "Liverpool fait tout pour nous rendre la chose plus simple. On parle avec une nutritionniste, surtout avant les matchs. Elle fait tout ce qu’il faut pour nous et s’assure qu’on puisse faire le Ramadan."