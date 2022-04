Les Belges à l'étranger - Première titularisation mais défaite pour Ignace Van der Brempt avec Salzbourg

(Belga) Après sept victoires d'affilée en Bundesliga, le Red Bull Salzbourg s'est incliné mercredi lors de la 29e journée de championnat autrichien face à Sturm Graz (2-1) dans un match sans enjeu.

Titularisé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, Ignace Van der Brempt a vu ses grands débuts coïncider avec une défaite à laquelle les leaders de la Bundesliga autrichienne n'étaient plus habitués, leur dernière défaite en championnat datant du 27 novembre 2021. Lukas Jager ouvrait le score après un quart d'heure de jeu (14e), mais le jeune espoir slovène Benjamin Sesko égalisait dans la foulée (22e). En deuxième période, Jakob Jantscher inscrivait le but de la victoire pour Graz (72e). Van der Brempt, arrivé à Salzbourg cet hiver en provenance du Club de Bruges, a joué toute la rencontre. Au classement, ce match de gala n'a plus aucune incidence étant donné que Salzbourg a déjà été sacré champion d'Autriche pour la neuvième fois consécutive dimanche et que le Sturm Graz est assuré de terminer deuxième.