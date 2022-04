"Ils sont sortis eux ?": cet entraineur français soutient Lyon en coupe d'Europe, sans savoir qu'ils ont été éliminés

On appelle ça une petite boulette.

En conférence de presse ce jeudi avant le match entre son club du FC Nantes et le RC Lens, le coach des Canaries Antoine Kombouaré, a été interrogé concernant les chances de l'Olympique de Marseille dans leur match aller-retour face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale de la Conference League.

Pourtant ancien coach et joueur du PSG, Kombouaré a bien voulu répondre avant de s'emmêler un peu les pinceaux concernant les clubs français encore en lisse dans les différentes coupes d'Europe. "?Je suis un grand supporter de tous nos clubs français sur la scène européenne. Donc forcément Marseille... Et Lyon ? Ah eux non, ils sont sortis ?"

Avant d'enchaîner : "On est à fond derrière nos clubs, et aujourd'hui, il ne reste plus que Marseille, c'est ça ? Donc il faut être à fond derrière Marseille !"

Antoine Kombouaré n'est visiblement pas un grand fan des soirées européennes...