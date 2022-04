Vincent Kompany vers un retour en Angleterre ? Il serait sur les tablettes d'un club de Premier League

Les bons résultats d'Anderlecht et le projet de jeu proposé par Vincent Kompany commencent à plaire en dehors de nos frontières.

Alors que les Bruxellois réalisent une saison solide sous la houlette de Vince The Prince (finale de Croky Cup et actuellement en lutte dans les PO1), le coach serait déjà dans le viseur d'un club anglais. Comme le rapporte The Telegraph, le club de Burnley, qui vient de se séparer de son mythique coach Sean Dyche, aurait jeté son dévolu sur l'ancien Diable Rouge.

L'actuel 17e de Premier League aimerait donc ouvrir un nouveau chapitre en recrutant Kompany, à qui il reste encore deux années de contrat du côté d'Anderlecht. Cependant, les Mauves n'ont toujours pas reçu d'offres de la part du club anglais.

Déjà un retour en Angleterre, trois ans après l'avoir quittée ?