Mohamed Salah élu meilleur joueur de Premier League, Kevin De Bruyne termine deuxième

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur de football de la saison vendredi par les journalistes anglais, qui ont consacré la buteuse de Chelsea Sam Kerr meilleur joueuse.



L'Égyptien a recueilli 48% des votes, devant notre Diable Rouge Kevin De Bruyne et le milieu de West Ham, Declan Rice.



Le Pharaon de Liverpool est l'un des grands artisans de la réussite actuelle de son club, en course pour réaliser un fabuleux quadruplé (Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des champions et championnat d'Angleterre). Cette saison, il est le meilleur buteur (22 réalisations) et le meilleur passeur de Premier League (13 assists).



Toutes compétitions confondues, Salah a marqué 30 buts, et les supporters de Liverpool espèrent qu'il prolongera le contrat qui le lie au club jusqu'en 2023.



C'est la deuxième fois que l'attaquant de 29 ans remporte ce trophée.



Sans surprise, les joueurs du leader de Premier League Manchester City et de son dauphin Liverpool ont été plébiscités par les journalistes du royaume.