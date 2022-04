"Il y a toujours des rumeurs": Vincent Kompany répond aux rumeurs qui l'envoient à Burnley

La réponse de Vincent Kompany n'a pas traîné. Alors que vous nous annoncions ce matin que des rumeurs sortaient sur un potentiel intérêt du club de Premier League de Burnley pour Vince The Prince, le coach des Mauves a souhaité y réagir.

En conférence de presse cette après-midi, Kompany a tout d'abord affirmé être concentré à 100 % sur Anderlecht. "Je m’attendais forcément à cette question, mais je ne m’occupe que d’Anderlecht et du match de dimanche. En cette période de l’année, beaucoup de rumeurs circulent et de nombreux coaches sont cités un peu partout. Tout ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est Anderlecht, son présent, son futur et son potentiel de progression… cette saison et l’année prochaine", a-t-il expliqué.

Il enchaînera en expliquant ne pas se préoccuper outre mesure des rumeurs qui peuvent l'entourer. "Je suis coach depuis deux ans et je peux vous ouvrir les portes de ce qui se passe à l’intérieur du club. Des rumeurs, il y en a toujours. J’étais en Angleterre la semaine passée et peut-être ma présence a-t-elle été interprétée dans ce sens".