Tour de Grèce - Le Belge Lennert Teugels remporte la 3e étape après un final chaotique

Le Belge Lennert Teugels a remporté vendredi la 3e étape du Tour de Grèce (2.1), qui a mené les coureurs de Delphes à Karditsa sur une distance de 172,5 km. Le coureur de l'équipe Tarteletto-Isorex s'est imposé devant l'Italien Edoardo Zardini (Drone Hopper - Androni Giocattoli) et le Grec Periklis Ilias au terme d'un final marqué par une lourde chute survenue dans les derniers mètres.

C'est la première victoire chez les pros pour Teugels, 29 ans, qui a porté les couleurs des équipes Vérandas Willems (2017) et Cibel (2018-2019) avant de rejoindre Tarteletto-Isorex. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) a pris la 4e place d'un sprint tronqué par la chute de la moitié du groupe de tête, entré à trop grande vitesse dans l'ultime virage de la course. Vainqueur de la 1re étape mercredi, le Néo-Zélandais Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) a conservé son maillot bleu de leader malgré sa chute dans le final. Samedi, la 4e et étape reliera Karditsa à Larisa sur la distance de 176,5 kilomètres. Cette 17e édition du Tour de Grèce se poursuit jusqu'à dimanche avec une arrivée prévue à Ioannina. Absent du calendrier depuis 2012, le Tour de Grèce revient au menu des coureurs dix ans après. Deux formations belges sont au départ avec Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles et Tarteletto - Isorex.