Tour de Romandie: Bevin ravit à Hayter son triplé

Patrick Bevin prive Ethan Hayter d'un triplé. Le coureur néo-zélandais d'Israël Premier Tech s'est imposé vendredi à Valbroye devant l'Anglais dans la troisième étape du Tour de Romandie, toujours dominé par Rohan Dennis, leader du classement général.

Après deux podiums d'étape l'an passé, Bevin a fini par l'emporter sur les routes romandes en surprenant par un sprint long l'Anglais Ethan Hayter, double vainqueur depuis le départ de l'épreuve.

"Je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance, que ce serait un sprint en comité réduit avec des jambes lourdes", a expliqué à Eurosport Patrick Bevin, récent vainqueur du Tour de Turquie. "Je savais que j'étais l'un des gars les plus rapides encore présents."

Rohan Dennis a conforté lui son maillot de leader en prenant la troisième place et en glanant quatre secondes de bonification à la veille de l'étape reine arrivant à Zinal samedi.

La boucle vallonnée de 165 km autour de Valbroye vendredi a été animée par une échappée au long cours comptant deux Français habitués, le champion de France Rémi Cavagna et Nans Peters, accompagnés du Letton Krists Neilands.

Le trio a été repris à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée par un groupe d'une cinquantaine de coureurs réglé par Bevin qui a signé son neuvième succès à 31 ans.

Place samedi à l'explication entre grimpeurs et favoris: plus de 4.100 mètres de dénivelé positif attendent les coureurs dans la quatrième étape entre Aigle et l'arrivée au sommet à Zinal. Avant dimanche un contre-la-montre final de 16 km en montée vers la station de Villars.