Tour d'Italie - Wilco Kelderman et Jay Hindley principaux atouts BORA-hansgrohe sur les routes du Giro

Le Néerlandais Wilco Kelderman et l'Australien Jay Hindley seront sans doute les deux principaux atouts de la formation BORA-hansgrohe sur les routes de la 105e édition du Tour d'Italie, qui débute vendredi prochain à Budapest. Hindley et Kelderman avaient terminé aux 2e et 3e places de l'édition 2020 alors qu'ils évoluaient pour l'équipe Sunweb.

Ce sera le 13e grand tour pour le Néerlandais de 31 ans, notamment 5e du Tour de France 2021 et 4e du Tour d'Espagne 2017. S'il avait brillé au Giro 2020, en remportant notamment la 18e étape, Hindley n'a plus levé les bras depuis lors. La formation allemande compte deux Italiens de naissance dans ses rangs avec Giovanni Aleotti et Cesare Benedetti. Ce dernier, qui va disputer son 7e Giro, possède la nationalité sportive polonaise depuis 2020. Le coureur de 34 ans a enlevé une étape du Giro en 2019, son seul succès chez les professionnels jusqu'ici. L'Autrichien Patrick Gamper ainsi que les Allemands Emanuel Buchmann, 4e du Tour 2019, Lennard Kämna et Ben Zwiehoff figurent aussi dans la sélection. Kämna, vainqueur d'une étape du Tour de France en 2020, et Zwiehoff feront leur début sur la 'corsa rosa'. Le Belge Jean-Pierre Heynderickx sera l'un des deux directeurs sportifs de l'équipe. Le Giro, remporté par le Colombien Egan Bernal en 2021, se terminera le 29 mai à Vérone. - La sélection : Wilco Kelderman (P-B), Jay Hindley (Aus), Giovanni Aleotti (Ita), Cesare Benedetti (Pol), Patrick Gamper (Aut), Emanuel Buchmann (All), Lennard Kämna (All) et Ben Zwiehoff (All)