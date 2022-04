"J'étais trop fort pour la MLS": Zlatan Ibrahimovic évoque son épopée américaine... dans son style

Zlatan restera Zlatan jusqu’au bout. En pleine lutte pour le titre dans le championnat d’Italie avec son équipe de l’AC Milan, le géant Suédois s’est livré lors d’une interview pour le média américain ESPN. Il est notamment revenu sur sa période dans le championnat local, la MLS. Et selon lui, même à 36 ans passé à l’époque, c’était trop facile.

"J’étais heureux là-bas, je me sentais vivant. Mais le problème, c’est que justement, je me sentais trop vivant, et donc trop fort pour la MLS. Je reviendrai peut-être un jour pour leur rappeler ce qu’est le vrai football", a ajouté celui qui aura joué deux saisons avec le Los Angeles Galaxy, pour un total de 53 buts en 58 matchs.

Et même plus que ça, Zlatan Ibrahimovic pense être tout simplement "le meilleur joueur de l’histoire de la MLS". "C’est la vérité, je pense que les fans américains ne verront jamais quelque chose d’autre comme ça. Et je le dis sans ego, sans tenter de me mettre en valeur".

Ça n’est pas le style de Zlatan, voyons.