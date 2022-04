Un joueur allemand délivre une interview avec une voix cassée, le résultat est hilarant (vidéo)

Après une saison catastrophique en Bundesliga (seulement 3 victoires et 16 points inscrits) et une descente logique en deuxième division, le club mythique de Schalke 04 retrouve des couleurs en deuxième division allemande. Actuellement leader de la compétition, le club de la Ruhr n'est plus très loin de la remontée dans l'élite.

Et Schalke le doit en grande partie à son attaquant Simon Terodde. Auteur de 27 buts en 28 matchs de championnat cette saison, Terodde carbure au super. Hier soir, les Köningsblauen se sont sortis du piège tendu par Sandhausen, en s'imposant 1 - 2 à la toute dernière seconde. Les deux buts étant, bien sûr, inscrits par Simon Terodde.

Et à en croire son interview d'après-match, le buteur allemand a un peu trop crié pour célébrer cette victoire importante. Au micro de Sky Sport, on peut constater que sa voix a bien changé, et on pourrait croire entendre un adolescent en pleine puberté. Par deux fois, il essaie de se reprendre, mais rien n'y fait, sa voix est hilarante et il s'en rend bien compte à en croire son grand sourire.