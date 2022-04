ATP Madrid: Sander Gillé et Joran Vliegen renoncent, "pour ne pas compromettre Paris"

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ne disputeront pas le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine en Espagne. Le duo de double limbourgeois a renoncé à ce prestigieux tournoi ATP sur terre battue doté de 6.744.165 euros afin de donner à Sander Gillé la chance de se rétablir totalement.

Sander Gillé est tombé malade la semaine dernière, ce qui a poussé la paire belge à déclarer forfait pour le tournoi sur terre battue de Munich. "Je suis tombé malade la semaine dernière à Munich", a expliqué Sander Gillé à Belga. "Pour l'instant, cela va mieux mais je ne suis pas encore assez en forme pour être compétitif à 100 %". Sander Gillé et Joran Vliegen, respectivement 37e et 39e au classement mondial de double, ont décidé de prendre une semaine de repos supplémentaire et de s'entraîner, "surtout pour ne pas compromettre Paris", dit Gillé, en faisant référence à Roland-Garros, le deuxième Grand Chelem de l'année qui débutera le 22 mai dans la capitale française. Gillé et Vliegen, qui avaient atteint le 3e tour l'an dernier Porte d'Auteuil, espèrent pouvoir reprendre au Masters 1000 de Rome, programmé du 8 au 15 mai. (Belga)