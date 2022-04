DP World Tour: Oliver Bekker retrouve la tête en Catalogne

(Belga) Le Sud-Africain Oliver Bekker, 1er jeudi soir puis 2e vendredi, a retrouvé les commandes du Championnat de Catalogne de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 2 millions de dollars, à l'issue du 3e tour disputé samedi à Gérone, en Espagne.

Bekker a rendu une carte de 67 coups samedi, soit cinq sous le par, grâce à un eagle, quatre birdies et un bogey. Le Sud-Africain de 37 ans, toujours à la recherche d'un succès sur le tour européen, compte deux longueurs d'avance sur l'Anglais Laurie Canter, leader samedi matin et qui a rendu une carte de 70 (-2). La troisième place, à trois coups de la tête, est partagée par les Italiens Lorenzo Gagli et Edoardo Molinari.