E3 Harelbeke - La Néerlandaise Femke Markus remporte la 1re édition féminine de l'E3

(Belga) La Néerlandaise Femke Markus (Sergio Samitier) a remporté samedi la 1e édition féminine du GP de l'E3 (1.2), disputée sur 134 km autour d'Harelbeke. Elle s'est imposée dans un sprint à trois devant ses compatriotes Nicole Steigenga (Team Coop - Hitec Products) et sa coéquipière Mischa Bredewold. Deux autres Néerlandaises, Kirstie Van Haaften et Thalita De Jong, complètent le top 5 de l'épreuve, anciennement appelée Leiedal Koerse.

L'E3 Harelbeke était jusqu'à cette année une des rares épreuves cyclistes à ne pas encore avoir sa version féminine. La course messieurs avait eu lieu le 25 mars et avait été remportée par Wout van Aert. Une course juniors a aussi été disputée samedi à Harelbeke. Elle a été enlevée par l'Australien Oscar Chamberlain, qui s'est imposé après 120,4 km de course devant le Danois Alfred Grenaae et le Suisse Ilian Alexandre Barhoumi. Un criterium pour élites est encore prévu samedi soir. (Belga)