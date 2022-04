Tour de Romandie - Sergio Higuita: "Cette victoire signifie beaucoup pour moi"

(Belga) Les BORA-hansgrohe ont réalisé le doublé samedi dans la 4e étape du Tour de Romandie (WorldTour), remportée par le Colombien Sergio Higuita devant le Russe Aleksandr Vlasov.

"Cette victoire signifie beaucoup pour moi car j'ai vraiment souffert. Je ne me suis pas senti bien durant la course à cause de mes allergies", déclare Sergio Higuita sur le site de son équipe. "Mais mes sensations se sont améliorées au cours de la journée et dans la finale, j'ai réalisé que j'étais plus fort que les autres et j'ai mis les gaz à 200 m de l'arrivée. Nous savions que nous pouvions gagner ici et c'est finalement arrivé. Je suis également content pour Aleks, qui a bien roulé aujourd'hui et qui a pu prendre la 2e place". Vlasov pointe au 3e rang du général, à 18 secondes du leader, l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma), à la veille du contre-la-montre finale. "Je pense qu'il va signer une grosse performance demain dans le chrono. J'espère que nous aurons un bon résultat au général grâce à lui". (Belga)